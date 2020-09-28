高雄知名藝術家洪龍木用廢鐵材料創作鐵雕藝術，帶領民眾重回高雄拆船王國場景。（洪浩軒攝）

高雄從舊名「打狗」更名「高雄」邁入百年，高雄市立美術館27日特別策畫《凝視與穿越：藝術典藏中的高雄百景》展覽，紀念高雄百歲生日，除了華麗曼妙的繪畫作品，知名藝術家洪龍木更用廢鐵材料創作鐵雕藝術，帶領民眾重回高雄拆船王國場景。

高美館以5個子題展出超過百件作品，其中包括「不同時代，誰站在愛河第一排」、「從打狗港到高雄港的華麗轉身」、「永恆不變的城市魅力地標」、「工業森林中的暗影為光」、「隨時代洪流起落的拆船王國」，就是要帶民眾走進時光迴廊，憶起從古至今高雄著名地方特色的轉變。

此次展出的藝術創作大多都是以高超筆法繪圖，呈現高雄自古以來的特色美景，但展場中卻出現2件與眾不同的立體創作，是鐵雕藝術家洪龍木將廢棄船隻汰除掉的廢鐵作為素材，經過他巧思創作後，完成令人驚豔的藝術品，他將作品分別命名為《活體》、《物種》，要用最獨特的方式帶大家回憶高雄拆船廠的過往。

作品活體《活體》是洪龍木利用廢棄古老船隻上的鐵浮球，加入船身的鐵條，讓看似破爛無用的廢鐵煥然一新，成為充滿萌生新芽有活力的活體，而《物種》則是找來12片大小不同的弧形鐵片，經過焊接組合，以小到大接串的方式，表達出這是與人及拆船廠一樣從小到老有興衰過程的新物種。

洪龍木表示，因緣際會下認識到國內鐵雕首創者陳庭詩，當時鐵料短缺，陳庭詩拜託他幫忙找材料，因為自己是中鋼員工，對拆船廠略有熟識，隨後看著陳庭詩選材、創作，啟發自己對鐵雕的興趣，因而也開始著手研究，沒想到玩出一片天，並成為陳庭詩傳承鐵雕技藝之人。

(中時 )