高雄林園區汕尾國小校長曾博建為了將汕尾地方特色發揚光大，大力推動校園多元發展，最受矚目的就是他將學校融入地緣特色，發展出獨有的海洋風帆課程，許多孩子也因為被風帆吸引，進而轉入汕尾，讓原本默默無聞的汕尾國小逐漸被大家看見。

曾博建2年前升任校長，因緣際會之下到汕尾國小任職，對汕尾素不相識的他，一開始甚至連汕尾在哪都不是很清楚，直到他走入汕尾社區，才發覺學校雖然是位在偏遠地區的小校，但校園周邊鄰近漁港，還有許多汕尾特有的地方特色可以與學校結合，讓他開始發揮創意，想讓汕尾成為高雄新亮點。

曾博建表示，第一次走進汕尾，讓他別具親切感，因為自己從小在屏東枋寮長大，在汕尾的街上遊走就像回到自己的故鄉，雖然看起來平凡無奇，但鄉下地方人情味濃，又有許多地方特色，讓他決定與社區何作，在課堂上發展相關課程，用教育點亮汕尾。

曾博建除了重視學生的課業成績，也相當鼓勵學生在體育方面有所發展，他認為接觸體育運動，不僅可以強健體魄，更能藉由運動結交更多好友，進而發展出更好的社交關係，因此他將課程結合學校旁的汕尾漁港地緣特色，推出海洋育樂課程，其中風帆是汕尾國小的最大特色，讓學生們在運動育樂中了解台灣的海洋生態。

(中時 )