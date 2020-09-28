業界傳出美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，點燃晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰，市場預期台晶圓代工廠台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)均可望受惠轉單。台積電今開高3元為427元，聯電股價更跳漲1.6元為26.6元。

繼華為之後，中芯國際也可能遭美國封殺。外媒取得美國商務部工業與安全局（BIS）文件顯示，美方25日已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備出口中芯需向美方申請許可證。一旦美國將中芯列入貿易制裁實體清單，全球半導體設備廠及材料廠恐怕得被迫中斷供貨予中芯。

為避免中芯生產斷鏈，市場傳出包含高通、博通等業者已將訂單轉向台灣，台積電、聯電、世界先進均可望受惠轉單。業界傳出，採用中芯製程生產網通和電源管理IC的高通、博通等半導體業者，近期已積極向台積電、聯電、世界先進等台系晶圓代工廠接洽，洽詢今(2020年)年第四季和明(2021年)年的產能配置情況，最快自第四季起以急單或短單方式轉由台系晶圓代工廠生產。

美國對中芯國際祭出管制令，外資圈也認為，此禁令影響半導體晶圓代工版圖變化，中芯國際現有客戶勢必考慮轉單，台廠以聯電、世界先進成最大受惠者，多家外資預先已調升禁令受惠股聯電的投資評等。

上周，外資及投信同步買進聯電，外資共買超聯電15236張，投信買超聯電28659張，僅自營商賣超聯電14949張。上周外資賣超台積電74045張，致台積電股價連續走跌，持續暫時呈現貼息。

(時報資訊)