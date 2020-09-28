The #RedSox today announced that Ron Roenicke will not return as the club’s manager for the 2021 season. — Red Sox (@RedSox) September 27, 2020

波士頓紅襪又要換總教練了，球團28日在例行賽最後一戰前宣布不續約羅尼克(Ron Roenicke)。紅襪最終戰以9-1擊敗勇士，戰績24勝36敗在美聯東區墊底，短短兩年從冠軍隊跌到谷底，並且在對戰世仇洋基的「基襪大戰」被痛打1勝9敗，只跟擺爛的金鶯打得不相上下。

紅襪隊2018年創下隊史最猛的單季108勝並摘下世界大賽冠軍，總教練柯拉(Alex Cora)一副正氣凜然的模樣，拒絕前往白宮接受表揚，並對家鄉波多黎各水災伸出援手。即使他真的是個好人，但太空人2017年作弊案爆發後他被判定為主謀(原是太空人首席教練)，今年1月丟掉紅襪帥印，失去所有光環。

因此羅尼克只是代班的主帥，他不在球團的未來計畫中。紅襪棒球總裁布魯姆(Chaim Bloom)說：「我們感謝他在這艱困、難以預測的環境下做出巨大貢獻，我們本季著眼的不是戰績，而是他維持了一個正向的環境，讓許多球員得以茁壯成長。」

羅尼克對年輕球員不錯，包括「海嘯哥」林子偉。今年60場例行賽林子偉就出賽了26場，還讓他成為「台灣第一個大聯盟捕手」，甚至登板投球，讓他在先發、代打、代跑、代守之外又增加一些亮相機會。例行賽最終戰，林子偉敲出一壘打給羅尼克送別，他本季打擊率0.154。

(中時新聞網)