和牛「赤身」指的是大理石油花較少的瘦肉，燒烤後肉質柔嫩細緻、風味濃郁。（圖／姚舜）

微風台北車站的〈鐵火燒肉〉菜單上最便宜的個人燒肉套餐只要198元，可以吃到溫體雞腿肉、西班牙豬五花、櫻桃鴨和牛五花。（圖／姚舜）

微風台北車站〈鐵火燒肉〉198元個人燒肉套餐的燒烤食材，有溫體雞腿肉、西班牙豬五花、櫻桃鴨和牛五花。（圖／姚舜）

〈鐵火燒肉〉菜單358元的個人燒肉套餐，主要食材包括：溫體雞腿肉、西班牙豬五花、櫻桃鴨、和牛橫膈膜。（圖／姚舜）

〈鐵火燒肉〉個人燒肉套餐的「A5和牛拼盤」，888元可享和牛羽下、肩胛與腿肉。（圖／姚舜）

一片日本A5和牛赤身肉只要價38元！一套燒 套餐只要198元！集合日本A5和牛三品、和牛舌、櫻桃鴨、牛五花、豬五花、比目魚側邊肉、鮭魚、玉子燒等精選海陸食材的〈十貫握壽司套餐〉498元，換算下來每貫握壽司50元有找。位在微風台北車站二樓的〈鐵火燒肉〉今（9／28)日正式開幕，一開始就設定要以高CP值的訴求「殺」進「全台第一站」。一旦此一個人燒肉套餐的營運模式通過市場考驗，明（2021)年即將拓點展店。

〈鐵火燒肉〉微風台北車站店於今（9／28）日下午5點正式開幕，9／28下午5點起至9／30日開幕前三天，消費者消費打卡即可享「套餐買二送二」優惠，免費以價低者計，活動須另加收原價一成服務費，且用餐限時45分鐘，另外下午點3點至5點不收客。

〈鐵火燒肉〉主打「一個人也能嗑燒肉」，此一靈感來自日本。台灣人吃日式燒肉多是三五好友結伴同行，但在日本捷運出入口或火車站附近，有許多燒肉店都是為單身個人而開，類似壽司卡布里檯的燒肉檯前有個冷藏冰箱，裡面放著不同的大塊原肉，客人可現點指定要那一種肉與那個部位，廚師依客人指定厚薄現場分切讓客人燒烤。同時，除了單點肉品，也有針對個人設計的「燒肉定食」。

〈鐵火燒肉〉就是要搶攻「個人經濟」市場，所以除有198元起至888元的個人燒肉定食套餐，並以可讓客人一片一片的單點不同的肉品，此「肉一片一片賣」的賣法，可以讓燒肉控吃到更多不同品種與部位的肉品，並豐儉由人自由選擇。

〈鐵火燒肉〉是以和牛專賣店崛起市場的樂軒餐飲旗下平價品牌，挾母集團大採購、集體議價的優勢，可以降低進貨成本反饋市場並形成競爭力。在〈鐵火燒肉〉菜單上，單點一片「日本A5和牛赤身」的價格為每片38元，屬肩胛部位的「日本A5和牛特上雪花」每片68元，脂細密均勻、脂香肉嫩的「日本A5和牛極上霜降」每片98元，3個部位各點一片，加總不過204元。

日本和牛油脂豐富，最適合燒烤品味那「和牛香」。但也因為「油多」，日本和牛吃多了讓人感覺會膩，所以〈燒火燒肉〉這種「一片一片賣和牛」的營運模式，可以讓客人有效控制自己的食量，想吃就再點，感覺膩了就STOP。而最聰明的消費模式是，點一份個人燒肉套餐，再視需要加點不同的肉品。例如照此「攻撂」先點一套198元的套餐，再如前述點3個部位日本A5和牛，一頓燒肉吃下來約400元出頭，並嘗到了3種不同部位和牛，堪稱划算。

〈鐵火燒肉〉的〈十貫握壽司套餐〉也很超值，498元就可以嘗到海陸食材捏製的握壽司，其中並有用日本A5和牛赤身、日本A5和牛雪花、日本A5和牛霜降、.澳洲和牛舌與牛五花捏的5款牛肉握壽司，還有炙燒比目魚鰭邊肉並綴以魚子醬的比目魚鮨邊肉握壽司等，換算下來每貫握壽司50元左右，套餐並附漬菜、湯品與日式高麗菜絲沙拉。

〈鐵火燒肉〉微風台北車站店198元起的個人燒肉套餐，內容有4種肉品、越光米飯、特製麻油蛋、漬物、湯品、生菜，另享飲料無限。即使一個人想吃燒肉，也有快速方便選擇。除日本和牛外，橫膈膜及牛舌皆為澳洲和牛，雞肉則為契約飼養、有溯源管理每日新鮮直送的去骨高山土雞腿肉，鴨胸肉為玉里的櫻桃鴨，肉質軟嫩鮮甜。

〈鐵火燒肉〉除可點食個人燒肉套餐，並可以現點現切方式享用單片的日本和牛。（圖／姚舜）

在微風台北車站〈鐵火燒肉〉單點日本和牛「霜降薄切」，每片98元。（圖／姚舜）

在微風台北車站〈鐵火燒肉〉嗑燒肉，可以視預算先點超值個人套餐，再單點以單片計價的日本A5和牛解癮。（圖／姚舜）

微風台北車站〈鐵火燒肉〉可單點肉片品項選擇不少，除了日本和牛外，也有松阪豬、櫻桃鴨、溫體雞或西班牙豬五花。（圖／姚舜）

微風台北車站〈鐵火燒肉〉菜單上的〈十貫握壽司套餐〉要價498元，換算下來每貫握壽司不到50元，套餐並附漬物、湯品等。（圖／姚舜）

微風台北車站〈鐵火燒肉〉的〈十貫握壽司套餐〉中，有5貫是用牛肉不同部位燒烤後捏製的握壽司。（圖／姚舜）

油脂豐富的比目魚鮨邊肉炙燒後特香，在〈鐵火燒肉〉的〈十貫握壽司〉中沒有缺席。（圖／姚舜）

〈鐵火燒肉〉的〈炙烤牛舌握壽司〉，可以吃出牛舌彈牙的口感。（圖／姚舜）

有別傳統日式燒肉店，微風台北車站〈鐵火燒肉〉的店裝很現代，並帶有一股「小清新」 風。（圖／姚舜）

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