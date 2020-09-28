和國家聯盟相比，美國聯盟季後賽8隊前天就確定了，但美聯中區晉級的3隊排名混沌不明，今（28）日才塵埃落定。關鍵是白襪隊以8比10輸給小熊隊，確定無法追上雙城隊，雖然雙城隊以3比5輸給紅人隊，但戰績36勝24敗，確定獲得美聯中區冠軍。

而印地安人以8比6勝海盜隊，白襪、印地安人戰績同為35勝25敗，但比對戰成績印地安人8勝2敗佔上風，於是印地安人獲得美聯中區第2名，白襪掉到外卡第1席。白襪近況欠佳，最近10戰8敗，反觀印地安人最近10戰8勝，也是雙方排名互換的關鍵。

此外，美聯東區的洋基隊今天以0比5遭馬林魚隊完封，藍鳥隊也以5比7輸給金鶯隊；洋基以33勝27敗拿下美聯東區第2名，藍鳥32勝28敗獲得外卡第2席。美東、美中各有3隊晉級。

美聯季後賽將於台灣時間30日開打，首輪外卡戰採取3戰2勝制，在高位種子的主場進行。晉級季後賽的8支球隊與種子順序、對戰組合如下：

☆第1種子光芒（東區冠軍）vs.第8種子藍鳥（外卡第2）

☆第2種子運動家（西區冠軍）vs.第7種子白襪（外卡第1）

☆第3種子雙城（中區冠軍）vs.第6種子太空人（西區第2）

☆第4種子印地安人（中區第2）vs.第5種子洋基（東區第2）

(中時 )