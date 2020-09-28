第55屆金鐘獎已圓滿落幕，獎項一一揭曉，幾家歡樂幾家愁，力拚視后的楊謹華今年仍槓龜，以1票之差敗給柯佳嬿，儘管楊謹華在典禮後仍打起精神參加慶功宴，但仍難掩失落，而事隔2天後，楊謹華今（28日）凌晨也首度在網上發文，吐無緣金鐘的真實心聲。

楊謹華凌晨在臉書發文，吐無緣金鐘的真實心聲：「下一次如果再不是我的話...也就這樣了，人生不就是這樣」，楊謹華接著話鋒一轉，還幽默說：「Okay~~你要的腿來了」，並辣PO出席金鐘的幕後美照，楊謹華上下齊露，胸口豪開深V、腿還開高衩，辣度報表。

今年是楊謹華第6度與金鐘擦身而過，她上一次入角逐金鐘視后時，是在2016年以《一把青》入圍，最後由柯佳嬿擊敗高呼聲的楊謹華封后，而今年再度上演「柯楊之爭」，最後仍由柯佳嬿勝出，成功搶下女主角獎。

楊謹華無緣敲鐘難掩失落，不過楊謹華仍對同劇組的姚淳耀封視帝感到開心，但導演鄭文堂則直言楊謹華沒得獎抱屈，直呼自己的心「當場掉在地上」了。

(中時新聞網)