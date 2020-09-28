婚後是否要與先生的家人同住，長久以來一直是大家討論的話題。一名女子向朋友淚訴，丈夫不在家，她從女兒房間步出，竟讓她看到公公在她房門口，握著自己的「寶貝」不停地套弄，她嚇得尋求朋友協助。

一名女網友在《爆怨公社》分享兩張與朋友的Line對話，只見朋友劈頭就問她「你有多餘的房間嗎？」她感到相當不解，接著詢問「怎麼了？」對方才開始透露，「老公不在家，剛才從女兒房間去我房間拿東西，竟然看到我公公在我房間門口打手槍，好可怕。」

原PO貼出她與朋友的對話，表示她的公公對著她的房門「清槍」，希望她能夠出手救援。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也毫不遲疑，二話不說答應幫忙，便要她趕緊收拾行李，驅車前往她住處。而她也憤怒地表示「老豬哥！自己的媳婦也在想，怎麼不去死啦！」而她也露透這名媳婦的下一步，她向老公表示，「若不搬離，將會用當時拍下的照片及影片，來打離婚官司」。老公了解情況後馬上表示搬出去，再幫女兒轉學，接著再找擁有保全管控的房子，並表明會帶爸爸去看醫生，若中間有任何問題，就請老婆先回娘家。

網友看完後，紛紛留言「天啊！在房門口清槍，有那麼急嗎？」、「太離譜了吧！」、「還好遇到對的老公」、「這公公可能常在看SOD」、「真的是為老不尊」；不過，也有網友認為「你公公可能有失智症狀，也許他把妳誤認為是妳婆婆；快帶他去就醫吧！如果不是妳再跟你先生談處理方式。」

(中時新聞網)