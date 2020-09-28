閱讀，可以讓孩子打開知識的門窗，在豐富的世界裡翱翔。「玉山黃金種子計畫」長期為缺乏資源的小學打造圖書館，透過軟硬體的建置、營造舒適溫馨的環境，讓孩子愛上閱讀、開拓視野，未來充滿無限可能。9月22日於花蓮吉安鄉吉安國小啟用第156所玉山圖書館，在玉山合唱團與吉安國小合唱團共唱優美歌聲，以及小朋友逗趣活潑的客語口說藝術中，為孩子的學習翻開嶄新的一頁。

吉安國小校長孫承偉表示，在課堂上孩子們努力學習，吸收老師所傳達的知識，但在閱讀的領域裡，孩子決定想看什麼、想學什麼，擁有自己選擇學習的權利。玉山幫孩子打造的不僅是一座環境優美、舒適的圖書館，而是為孩子打造了屬於他們自己的天空。吉安國小玉山圖書館有舒適的閱讀環境、豐富的藏書，這麼好的資源，就要跟社區共享。吉安國小將與花蓮縣故事協會合作，由協會負責圖書館假日對外開放事宜，由故事媽媽為社區親子說故事，推廣閱讀，讓吉安國小的玉山圖書館，真正成為帶動社區閱讀的種子。

花蓮縣縣長徐榛蔚感謝玉山銀行及每位世界卡貴賓的付出，幫助花蓮的孩子有更好的閱讀環境，花蓮縣近年也致力推展智慧城市，在縣內公共圖書館推動智慧圖書系統，可以透過手機APP行動查詢借書、館內也有自助借書與24小時還書機，更與國資圖整合平台，補足東部資源缺乏的困境，未來也會打造智慧校園，要提供更豐富的資源給下一代。

感謝玉山世界卡貴賓的長期支持，結合貴賓、學校、社區及玉山志工的力量，玉山黃金種子計畫自2007年至今已打造156間玉山圖書館。玉山也積極結合企業與社會資源，讓圖書館成為學校與社區閱讀資源的平台，包含數位書箱、英語手牽手計畫、蝴蝶生態教學之旅、兩廳院藝文體驗之旅等，豐富孩童閱讀文化的素養。玉山將持續為播下與灌溉更多知識的黃金種子而努力，期待未來可以連綴成一片美麗的森林。

(中時 )