堺雅人主演的話題日劇《半澤直樹》大結局27日於TBS電視台「日曜劇場」時段、當地晚上9點播出播出，平均收視率高達32・7％，再創節目歷來最高收視率。
該劇上一季於2013年曾創下收視率42・2％輝煌紀錄，超越《家政婦三田》（40．0％）成為日本「本世紀收視率最高的民間電視台戲劇」。
網路、韓劇、疫情 成功迎擊
時隔7年，該劇面對網路全盛時代、韓劇全面迎擊以及新冠疫情三重挑戰，呈現日劇一貫精煉品質，花了7個月完成拍攝工作，並在播出第8集前以一次演員對談直播救援因疫延後的製作進度，最後以超高收視率落幕，日媒盛讚該劇「帶給了受疫情肆虐的日本極大的勇氣」。
27日在當地播出的大結局瞬間最高收視率落在當地晚上10點2分、堺雅人飾演的「半澤直樹」與角色宿敵、香川照之飾演的「大和田常務」最後的對峙一幕，而堺雅人名台詞「加倍奉還」更升級成為「千倍奉還！」令觀眾大喊暢快。台灣緯來日本台與KKTV等平台皆進入跟播最後高潮，緯來日本台於10月3日播出第8集，KKTV於9月28日中日雙字幕跟播第8集、部分免費收看。
緯來日本台《半澤直樹》
http://japan.vl.com.tw/drama/20200704_tbs/default.htm
KKTV《半澤直樹》
https://www.kktv.me/titles/01000396
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。