堺雅人主演的話題日劇《半澤直樹》大結局27日於TBS電視台「日曜劇場」時段、當地晚上9點播出播出，平均收視率高達32・7％，再創節目歷來最高收視率。

該劇上一季於2013年曾創下收視率42・2％輝煌紀錄，超越《家政婦三田》（40．0％）成為日本「本世紀收視率最高的民間電視台戲劇」。

《半澤直樹》主演堺雅人時隔7年「千倍奉還」。（取材網路）

網路、韓劇、疫情 成功迎擊

時隔7年，該劇面對網路全盛時代、韓劇全面迎擊以及新冠疫情三重挑戰，呈現日劇一貫精煉品質，花了7個月完成拍攝工作，並在播出第8集前以一次演員對談直播救援因疫延後的製作進度，最後以超高收視率落幕，日媒盛讚該劇「帶給了受疫情肆虐的日本極大的勇氣」。

《半澤直樹》演員陣容豪華、配角亮眼。（取自網路）

27日在當地播出的大結局瞬間最高收視率落在當地晚上10點2分、堺雅人飾演的「半澤直樹」與角色宿敵、香川照之飾演的「大和田常務」最後的對峙一幕，而堺雅人名台詞「加倍奉還」更升級成為「千倍奉還！」令觀眾大喊暢快。台灣緯來日本台與KKTV等平台皆進入跟播最後高潮，緯來日本台於10月3日播出第8集，KKTV於9月28日中日雙字幕跟播第8集、部分免費收看。

緯來日本台《半澤直樹》

http://japan.vl.com.tw/drama/20200704_tbs/default.htm

KKTV《半澤直樹》

https://www.kktv.me/titles/01000396

(中時 )