路透援引消息人士報導，全球最大鋼鐵製造商安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）有意讓旗下美國業務與美國最大鐵礦石球生產商克里夫斯自然資源公司（Cleveland-Cliffs）合併，雙方已經展開協商。

此類合併將凸顯鋼鐵業進行業務整併與多元化布局，以強化應對需求波動能力的新趨勢。去年3月，克里夫斯以30億美元（含債務在內）收購美國不銹鋼等扁軋碳鋼生產商AK Steel。

一名消息人士表示，這將是鋼鐵業最新的整併活動，總部位於盧森堡的安賽樂米塔爾的美國資產與克利夫斯合併，這項交易的價值約在20億～30億美元之間。這對克利夫斯而言將是一大變革。克里夫斯目前市值為23億美元，而截至6月底，其長期債務總額達到45億美元。

消息來源表示，目前尚不確定雙方在協商後能否達成協議。一名消息人士表示，如果最後談判成功，可能在未來幾天發布這項交易。

根據公司官網，安賽樂米塔爾的美國事業擁有礦場、煉鋼廠、加工廠等25個設施與超過18,000名員工。該公司去年宣布將在2021年中以前出脫20億美元資產，以減少債務。

克利夫斯總部位於俄亥俄州的克利夫蘭市，其美國與加拿大的採礦與鋼鐵業務僱用約11,000名員工。2019年AK Steel有66%的營收來自汽車市場。克利夫斯收購AK Steel之後，便面臨汽車製造客戶需求大減。受到新冠肺炎疫情影響，今年稍早汽車製造客廠被迫於暫時停產。

(時報資訊)