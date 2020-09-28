沃達豐印度(Vodafone Idea)周日宣布，開始推動將3G用戶升級到4G，以縮小與競爭對手巴帝電信(Bharti Airtel)和信實集團Jio之間的差距。

據Moneycontrol報導，沃達豐印度也將力促2G用戶升級到4G，但是會對2G用戶持續提供語音服務，不會停止2G服務。沃達豐印度在特別是鄉村地區擁有眾多2G服務用戶。

沃達豐印度為印度三大行動電信商之一。公司指出，2G的基本語音服務將持續提供，數據相關的3G用戶將在全體印度市場逐步地升級到4G。

沃達豐印度的整合工作幾近完成，4G網路的人口覆蓋數約有10億人，將可在飯印度地區提供快速數據傳輸。沃達豐印度宣稱截至六月底擁有3億名行動用戶，其中1.1億名為一般行動用戶，1.0億名為4G用戶，其餘則為3G用戶。

印度電信商競爭激烈，Jio電信營運商在今年六月增加了450萬名行動用戶，用戶數來到3.97億名。巴帝電信和沃達豐印度同期間則分別減少了112萬和482萬名用戶，兩家公司據估計在六月底分別擁有約2.8億名用戶。

(時報資訊)