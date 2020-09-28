業界傳出美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，可望使得NOR Flash市況趨穩，有利旺宏(2337)及華邦電(2344)等台廠，帶動今早股價均開高。

雖然美國還未正式發布對大陸晶圓代工廠中芯國際的貿易禁令，但近期業界盛傳美國商務部內部文件顯示，美方25日已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備出口中芯需向美方申請許可證。一旦美國將中芯列入貿易制裁實體清單，全球半導體設備廠及材料廠恐怕得被迫中斷供貨予中芯。

美國若發布中芯禁令，有可能造成NOR Flash缺貨。原本第四季因市況供過於求，NOR Flash價格預期走跌，若市場因擔憂缺貨而提前拉貨，可望帶動市況優於預期。

由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯代工約1萬片，禁令若正式發布會造成供貨減少，有助於市況穩定，台廠旺宏及華邦電也可望受惠於轉單效應。

旺宏董事長吳敏求日前指出，有愈來愈多的電子產品需要採用NOR Flash，若中芯被美國封殺將影響其NOR Flash晶圓代工及出貨，將會造成NOR Flash市場缺貨。

(時報資訊)