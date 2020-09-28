台南市安平區西門實驗小學校長呂翠鈴，是1997年板橋襲警奪槍案受傷員警呂進全的姊姊，她當年從貿易界轉向教育界，為的就是延續弟弟為國家社會服務的夢想，她今天得到師鐸獎，含淚告訴前幾天過世的弟弟，「你的夢想，姊姊為你做到了」。

今天是教師節，教育部在陽明山中山樓舉行師鐸獎頒獎典禮，今年共72人獲獎，其中校長18名、教師54名；在教育階段上，幼兒園2名、國小24名、國中15名、高中職20名、特殊教育2名、大專院校9名。

呂翠鈴以在英語教學的傑出表現獲得師鐸獎，不過她說，她原本在台灣從事貿易業已5年，弟弟受傷那年，她人在美國讀碩士，回國後為了延續弟弟服務國家社會未竟的夢想，幾經思考，決定轉到教育領域。

呂翠鈴回國後，擔任了兩年代理教師，之後才成為正式老師，並在英語教學上有了傑出表現。她紅著眼眶表示，過去在教育界的努力，有一大半動力都是來自弟弟，但弟弟受傷後成為植物人，臥病23年後在9月18日過世了，她要告訴弟弟，「你的夢想，姊姊替你做到了」。

現年33歲的印尼泗水台灣學校教師張紹恆，曾在台灣當了2年代理教師，為了突破現狀，他到印尼擔任台商學校教師，經過6年的努力，今年獲得師鐸獎。

張紹恆說，印尼新冠肺炎疫情嚴重，從3月到現在學校都未開放，老師只能透過遠距教學教導學生。他認為，台灣和印尼雙邊人民彼此不是很瞭解，他在印尼泗水台灣學校任教，並有機會回到台灣學校交流，希望藉此讓兩邊的孩子互相瞭解彼此的文化。

國立大湖農工教師林明錚也獲得今年師鐸獎，他投入教育25年，每天和偏鄉學子一起成長茁壯，課後留在學校培訓選手、陪伴孩子精進技能，數十年如一日。他表示，看到學生在技藝競賽中，從一勝難求到全國第一，這是身為教師最大的喜悅。

台大副校長張上淳是防疫英雄，但是他在教學及研究上也是表現出色，因此獲得今年師鐸獎。他表示，新冠肺炎發生到現在，他每天都很忙碌，休息時間很少，但對他這個世代的醫師來說，工作不是負擔，而是樂在其中。

(中時 )