李志交(資料照片)

國防部後備指揮部中校李志交，涉嫌利用督導新北市某「口罩國家隊」工廠生產外科、醫用口罩機會，找上士張政陽搬貨，在今年2月23日、24日兩天偷走片口罩1500片，李事後將其中1000片口罩賣給旅遊業友人，獲利8000元。台北地檢署今依《貪汙治罪條例》起訴李、另依《刑法》贓物罪嫌起訴張。

據了解，李否認犯行，張則認罪，張並當庭哭稱只是單純幫李搬貨，沒有分到口罩，並不知涉犯重罪，事後相當後悔。目前李、張2人在押，檢方今天移送台北地院審理。

檢調發現，後指部中校李志交涉嫌今年2月被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩時，指示上士張政陽搬運口罩，在今年2月23日、24日兩天偷走1500片的醫療用口罩。李事後將其中1000片口罩賣給旅遊業友人，獲利8000元。另500片口罩下落不明。

軍方人士表示，李員在單位內原本就是問題人物，當初在陸軍時竟因為債務問題叢生，被調往台北市後備指揮部，未料又因為在營外私自兼差遭受處分，被調往國防部後備指揮部，但是似乎仍有個人債務問題未解決，多次遭到單位關切。

國防部後指部接獲檢舉後，8月1日已先將李暫調苗栗地區擔任後服科長，同時全力配合檢調偵辦，協助檢調單位清查實際口罩被偷數量以及去向。檢調8月11日約談李、張2人到案，訊後聲押禁見獲准。

檢調指出，李、張2人涉犯《貪汙治罪條例》竊取或侵占公用或公有器材、財物者，最輕可處10年徒刑。但因李的犯罪所得不到5萬元，依法可以減輕其刑。

(中時 )