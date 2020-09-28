外媒盛傳，美國商務部通知美國企業文件提到，大陸晶圓代工龍頭中芯國際遭到出口管制，任何要與其繼續業務往來的美企都要經過美國政府審查，由於中芯國際有超過一半的半導體生產設備都是從美國進口，這使得中芯國際將面臨無設備可用的窘境。從川普上任美國總統以來，不斷對大型陸企出手，為了就是精準打擊大陸科技產業崛起之路。

近期外媒消息指出，美國對中芯國際的制裁恐成真，外資研議多時的半導體晶圓代工產業鏈將出現重大變化，以台積電、聯電、世界先進等台灣半導體廠商有機會成為最大受益者，包括大陸華虹半導體、南韓三星電子也有機會在大陸晶圓代工需求內部難以滿足的情況下，受惠於轉單效應。

面對這些市場傳聞，中芯國際表示，目前並未收到相關通知，並持續與美國商務部協商。

美國政府對大陸科技產業威脅步步逼近，早在2016年3月，大陸電信設備巨頭之一的中興通訊就被列於美國商務部的實體清單（EL），在川普上任後，中興通訊於2018年4月被列入更有殺傷力的情節嚴重拒絕交易對象清單（DPL），一度讓中興通訊瀕臨破產邊緣；至於半導體大廠福建晉華，也在同年10月底被列入實體清單，更在11月初與聯電同遭美國司法部調查，理由是竊取美光商業機密。

至於華為，先是在2018年12月初，加拿大警方以違反伊朗禁令為由，逮捕華為首席財務長、創辦人任正非之女孟晚舟，隔年1月底正式華為與孟晚舟正式遭到美國司法部起訴；2019年5月15日，華為與其附屬公司正式遭列實體清單，對華為產生最大衝擊的，莫過於該產品面臨無法使用GMS服務，雖川普政府給於寬限期，但最終在今年5月，美方正式宣布只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務，都要經美方審查，導致包括台積電、聯發科、三星以及高通等半導體大廠，與華為業務都遭到限制，雖美方目前放行AMD、英特爾出貨筆電CPU，但若沒有放行記憶體等關鍵零組件，華為產品生產線依舊危機重重。

川普政府不只針對華為、中芯國際等半導體廠商，2019年11月大陸監視器巨頭海康威視等28個實體，理由為迫害新疆維吾爾族人權，今年5月23日又對包括奇虎360、東方網力、北京計算機科學研究中心、烽火科技等大陸AI企業出手，等同全面對大陸科技產業主要企業精準打擊。

不過，面對美方威脅逼近，北京當局10月將提出的「十四五計畫」，預計在半導體產業發展投注10兆元人民幣，發展第三代半導體產業，並稱其計畫等同當年製造原子彈的高度優先性。此外，陸資券商國信證券表示，預期大陸未來5年半導體投資總額達到9.5兆元人民幣，在市場規模仍是全球之冠的情況下，長期來看大陸半導體自主化進程仍有辦法推進。

(中時新聞網)