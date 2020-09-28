蘇澳籍漁船「新凌波236」在釣魚台海域遭日本公務船衝撞。外交部長吳釗燮表示，漁船目前回到台灣，後續會跟日方釐清相關事實、責任。

海巡署27日接獲通報後，派遣台日海域「基隆艦」及基隆隊艇馳援，但日方並未回復且離開現場。

吳釗燮上午表示，這件事情在了解後，相關單位包括外交部、海巡署、漁業署等，都全力在釐清事實當中，目前也協助這艘漁船回到台灣來了。後續會跟日本釐清相關事實，來釐清後續的責任。

(中時 )