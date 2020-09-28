台漁船遭衝撞 吳釗燮：釐清後續責任 10:482020/09/28 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳釗燮受訪(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇澳籍漁船「新凌波236」在釣魚台海域遭日本公務船衝撞。外交部長吳釗燮表示，漁船目前回到台灣，後續會跟日方釐清相關事實、責任。 海巡署27日接獲通報後，派遣台日海域「基隆艦」及基隆隊艇馳援，但日方並未回復且離開現場。 吳釗燮上午表示，這件事情在了解後，相關單位包括外交部、海巡署、漁業署等，都全力在釐清事實當中，目前也協助這艘漁船回到台灣來了。後續會跟日本釐清相關事實，來釐清後續的責任。 (中時 ) #新凌波 #衝撞 #吳釗燮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇澳漁船 釣島海域遭日艦衝撞 04:102020/09/28 政治要聞 蘇澳遭撞漁船返港 漁民聲援 09:192020/09/28 社會 法人回補 13檔錯殺股有勁 04:102020/09/28 證券．權證 護釣魚台主權 藍委促政府硬起來 04:102020/09/28 政治要聞 新聞早班車》王毅下月訪日 可望會晤菅義偉 06:302020/09/28 政治 離岸風電概念股 工程升溫 中鋼、新光鋼營運帶勁 04:102020/09/28 證券．權證 審慎處理台海灰色衝突 04:102020/09/28 時論廣場 《中時》彰顯新聞自由 見證政黨發展 04:102020/09/28 政治要聞 先天優勢 台廠IC載板領先 04:102020/09/28 產業．科技 BDI大漲 散裝船Q4獲利揚帆 04:102020/09/28 證券．權證 政治熱門新聞 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 中國人不打中國人！他曝「大陸武統關鍵」嘆：中華兒女如何反對 - 政治 兩岸緊張這份民調「超荒謬」 陳鳳馨：美國人臉都綠了 - 政治 兩岸戰機空中頻頻遭遇會擦槍走火嗎？軍事專家斷言 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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