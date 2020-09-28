駐德代表謝志偉在臉書發文，諷藍營唱衰台灣，點名前總統馬英九、國民黨革實院長羅智強等人「比中國解放軍還可怕」。羅智強上午在臉書自嘲是「大笨蛋」，諷謝志偉是「聰明人」，無論中共打不打台灣，謝志偉都是贏家。

羅智強說，人在德國、領著高薪、不必參戰、偉大尊貴的駐德代表謝志偉，扣了羅智強一頂紅帽子不意外，但也謝謝謝志偉，讓他有機會好好說明羅智強和謝志偉的同與不同。

他說，謝志偉的「要戰來戰」，其實和羅智強的「呼籲和平」，有一個很大的公約數，那就是「中共不打台灣」。只是謝志偉的要戰來戰，是「賭」中共不打台灣；而羅智強的呼籲和平，是「希望」中共不打台灣；二者最大的差別是，如果謝志偉「賭對」，而羅智強的「希望成真」中共真的不打台灣，那麼謝志偉就是贏家，而羅智強就是輸家。因為，謝志偉會變成敢於和中共叫戰的英雄，而羅智強就變成沒有膽量的懦夫，舔共的帽子就可以貼好貼滿。

羅智強說，但如果謝志偉「賭錯」，而羅智強的「希望落空」，中共攻打台灣，那麼謝志偉依然是贏家，因為人在德國的他，可以不必受戰火蹂躪，就地成為流亡政府官員；就像蔡英文，一架直升機逃到日本或關島，就成為不必改選，可以當一輩子的流亡政府總統。但身在台灣、家在台灣、命在台灣的羅智強，卻得和全台灣人民一起面對戰爭，面對戰爭時的烽火遍地、生靈涂炭，面對戰爭後的殘破家園、凋蔽民生。

他說，換言之，不管中共打不打台灣，「要戰就戰」的謝志偉都是贏家；而不管中共打不打台灣，「呼籲和平」的羅智強都是輸家；謝志偉是個聰明人，羅智強是個大笨蛋。

羅智強強調，但台灣有那麼多可以躲到海外、不用真的面對戰爭的「聰明人」，要不要聽聽羅智強這個家在台灣、安生立命在台灣的「大笨蛋」的肺腑之言？「所有戰爭的宣傳，所有叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。」謹將歐威爾的這句名言，送給不用上戰場的謝志偉和必須上戰場流血犧牲、在戰火中生命受迫的台灣人民。

(中時 )