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30 Pts | 11 Rebs | 2Asts pic.twitter.com/Zi5PJlk4ib — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 28, 2020

前役賽後一肩扛下敗戰責任的熱火先發中鋒阿德巴約，28日在東區冠軍賽G6，拿下生涯新高32分，外加14籃板、5助攻，帶領熱火125比113力挫塞爾提克，4勝2敗挺進今年總冠軍賽，將跟湖人在10月1日舉行的總冠軍賽G1碰頭。

熱火一開賽就火力全開，7名上場球員都有得分進帳，一度取得9分領先優勢，儘管塔圖又在首節手感冰冷，單節5投0中、得分掛蛋，幸好塞爾提克仍靠傑倫布朗單節10分，以及海沃德投進兩顆三分球，打完首節，僅以27比33落後。

來到次節，塞爾提克沒多久就遇大麻煩，先發中鋒蒂斯很快領到第3犯，只能趕緊退場休息，幸好塔圖及時找回準星，在前7次出手落空後，終靠投進三分球開張，隨後單節貢獻12分，幫助塞爾提克打完上半場，把比數追成60比62。

沒想到塞爾提克下半場才打不到3分鐘，不僅蒂斯4犯，就連肯巴沃克也吞個人第4犯，熱火趁機拉開領先到8分，所幸塔圖、傑倫布朗、史馬特等人扛下進攻重擔，幫助塞爾提克持續緊咬，前3節結束，塞爾提克僅以86比88落後。

塞爾提克雖在末節一開始打出10比2，反以6分超前，熱火卻馬上回應6比0追平，打到最後5分31秒，蒂斯宣告犯滿畢業，肯巴沃克也吞第5犯，整個氣勢瞬間倒向熱火那邊，一波13比0猛攻，讓熱火取得116比102大幅領先。

拚命搶投三分不進的塞爾提克，終於靠著傑倫布朗最後2分19秒兩罰俱中，結束這段誇張的得分荒，沒想到鄧肯羅賓生最後2分鐘馬上投進三分球，直接宣告熱火勝券在握，畢竟雙方已有15分的懸殊差距，塞爾提克只能乖乖認輸回家。

除了阿德巴約稱職內線攻守表現，吉米巴特勒也替熱火拿下22分、8助攻，赫羅19分，鄧肯羅賓生與伊戈達拉各有15分，卓拉吉奇13分；塞爾提克則以傑倫布朗26分最高，塔圖24分、11籃板及7助攻，肯巴沃克與史馬特各有20分。

(中時 )