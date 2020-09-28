虱目魚產地價跌至每斤32元，但市面上的魚肚一片卻要價高達70元，台南市長黃偉哲認為非常不合理，除指示消保官調查中間有沒有剝削外，也要求農業局、經發局媒合生產者銷售給消費者，並要求中秋節前有初步的成果。

黃偉哲表示，針對虱目魚價錢跌落的現象，我們已經注意到這個現象。一隻虱目魚有許多部位可以使用，像魚皮、魚肚、魚腸、背脊肉及魚頭，這些都是有價值的，結果在池邊的價格一斤大約32元，已經到了成本邊緣，但在市場經過處理後，一片虱目魚肚還是60、70元，顯然非常不合理，已經請消保官了解中間有沒有剝削。

黃偉哲還說，中秋佳節到了，大家都會烤肉，過去有人烤秋刀魚，但烤虱目魚肚也很好，至於如何讓消費者買到價格合理，中間又沒有剝削的虱目魚肚？呼籲漁會直接銷售給消費者，或是漁民直接銷售到生鮮超市的系統。

此外，農業局、經發局也要媒合生產者與消費者，能夠減少剝削的層次，希望在中秋節前有個初步的成果，讓虱目魚的消費價格回穩，生產價格提高。

(中時 )