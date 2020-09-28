台灣高鐵（2633）表示，為使旅客安排行程更加便利，預計自2021年1月4日起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）車票，即1月4日可預訂至2月1日的乘車票。

台灣高鐵表示，調整後將更方便旅客依照乘車日推算開放訂票日，例如預定出發日若為某週三，則只要往前推算四個星期前的週三即為開放訂票日，疏運期間則另行公告。

此外，高鐵企業網站28日已公告2021年疏運期間及開放預售日程表，台灣高鐵鼓勵旅客提早規劃明年行程。

台灣高鐵指出，明年1月4日起，對號座車票除疏運期間或另有公告外，訂位時程調整為開放預訂29天內（含乘車當日）車票；非疏運期間車票，搭乘日與開放訂位日之星期別對齊，每天逐日開放訂位外，每逢週五至週日車票，可於四週前的周五一次預訂，意即周末往返行程可同時訂位，讓旅客更方便依自身需求規劃行程，並安排轉乘運具。

同時，台灣高鐵宣布，為使高鐵票務服務更貼近旅客的使用需求，除原本即已於企業網站提供之T Express手機票證、回數/定期票、電子票證之交易/搭乘紀錄查詢功能外，即日起另新增「磁票及便利商店紙票交易資訊查詢系統」，有開立購票證明需求之旅客，可自行至企業網站查詢列印交易紀錄，高鐵各車站自10月15日起不另開立購票證明。

由於高鐵車票經財政部核准，高鐵實體車票（含磁票及超商紙票）本身即可作為營利事業所得稅及營業稅憑證，使用電子票證或手機票證等無實體車票者，則可透過「T Express」手機購票系統、本公司企業網站開立電子車票證明乙次，回數票、定期票則依其使用須知規定辦理。

(工商 )