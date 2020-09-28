藝人小鐘（鍾昀呈）48歲仍是黃金單身漢，交往過的女友都紛紛結婚，被外界封「倒數第二個前男友」。近日，他在節目中透露，有一任正妹女友的床上缺點太難以忍受，只好忍痛提出分開，讓女生至今一頭霧水。

小鐘自稱單身已3年，最近進棚錄《11點熱吵店》，聊到過去交過一個漂亮女友，顏值不但超高，個性也非常好，有一次兩人同床共眠時，卻發現女友的打呼聲超大聲，將他驚醒、打擾到睡眠，形容「那個聲音大到好像是摩托車，還有改管的那種」。

由於女友的打呼聲太大，已經影響到小鐘對她的觀感，「雖然我還想要再揪她來我家，但我想到她的打呼聲，我放棄了...你就知道那個聲音已經讓我嚇到，勝過我想要跟她那個了...」決定無預警地向對方提出分手。

主持人沈玉琳好奇地問：「那你跟她分手，最後有直說這件事情嗎？」小鐘笑著揮手否認，「我沒有，因為我覺得對人家很不好意思，這種事情不能這樣講。」他表示曾想過買止鼾鼻夾偷偷夾上去，但夾了女生就會變不好看，戴耳塞也隔絕不了聲響，才走向分手一途，女生直到現在都不知道原因，也許看到節目就會明白，「我在這跟妳說抱歉了。」

(中時新聞網)