受到新冠疫情、美國總統大選以及中國武力展示等不確定的政經情勢影響，元大投信統計，元大台灣50反向ETF（00632R）已經在上周規模達1032億元，正式超越2003年成立的元大台灣50ETF規模1029億元。

元大投信特別提醒資人，因為產品設計的關係，槓桿/反向ETF適合運用在短期有明顯趨勢的市況，以今年股票市場來說，三月很適合運用股票反向ETF，而4月以後可以用股票槓桿ETF來放大獲利。但市場多數期間處於區間震盪，並不適合長期持有槓桿/反向ETF。

元大投信整理幾個投資人入手槓桿/反向ETF前的四個要點：

一、投資人身分：槓桿/反向ETF產品架構較一般投資於現貨的ETF複雜，並非所有人都適合。必須具備適格性條件，即為已開立信用交易帳戶；或最近一年內委託買賣認購（售）權證成交達十筆（含）以上；或最近一年內委託買賣台灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆（含）以上；或有槓桿/反向ETF或槓桿/反向期信ETF買進成交紀錄。且投資人須簽署風險預告書，證券商才能接受其委託。

二、操作紀律：目前國內槓桿/反向ETF產品架構，是透過基金資產部份資金投資於期貨，以儘可能追蹤標的指數單日正向倍數報酬或單日反向倍數報酬之目標。如果持有槓桿/反向ETF超過1天則累積報酬會深受市場波動及複利效果影響。因此槓桿/反向ETF是每天都需要檢視且適時調整部位的投資，只適合做為短期操作，投資人進場前一定要先設好停利停損點，並嚴守紀律操作，不適合長期持有。

三、價格合理性：ETF為證券交易所掛牌的基金，因此有「市價」與「淨值」差異。一般投資人透過證券商於集中交易市場買賣之交易價格為「市價」，「淨值」是ETF的真實價值，市價高於淨值，稱為溢價；市價低於淨值稱為折價，由於市價會受到諸多市場因素影響，正常情況下，市價會往基金淨值靠攏。因此投資人須注意折溢價情形，避免只看市價而誤判真實價值。

四、了解標的：目前國內的槓桿/反向ETF投資市場範圍涵蓋股票、債券、商品、外匯等，而每個市場又各有不同特性。以股市為例，通常單日有漲跌幅限制，但當大盤指數長期報酬率翻倍，長期持有反向一倍ETF者，會面臨基金淨值大幅減損。此外像商品類期貨價格波動較大，因此若標的期貨單日下跌50%，槓桿兩倍ETF會有淨值歸零的風險。但若真有此種情形發生，基金淨值減損為零或負數對投資人最大損失是投入的本金。

(時報資訊)