根據路透社分析，美國中西部某些州的新冠狀病毒陽性檢出率突破25%，該地區的病例數與住院人數亦同步激增。

過去7天，北達科他州的陽性檢出率平均為30%，而之前一周僅達6%。南達科他州的陽性檢出率亦從前一周的17%升高至26%。明尼蘇達州與蒙大拿的陽性率平均為7%，但蒙大拿周日的陽性率飆升至20%。

世界衛生組織認為超過5%的陽性率是令人擔憂的事，這顯示社區裡還有更多尚未發現的病例。

紐約、馬薩諸塞、佛蒙特與緬因等數州的陽性率都低於1%，但與此同時，美國中西部地區的陽性檢出率正在攀升，這些州的病例數與住院數也正在創下新高記錄。

過去一周，明尼蘇達、蒙大拿、奧勒岡、南達科他、猶他、威斯康辛與懷俄明等中西部和西部7個州的單日新增確診數都創下新高。

根據路透社分析，除俄亥俄州以外，美國中西部所有州在過去4周報告病例數均超出之前4周。

目前美國每日新增確診數平均為46,000例，高出一周前的平均40,000例及兩周前的平均35,000例。過去約6周，美國的死亡人數整體呈下滑趨勢。不過死亡數是一種落後指標，在確診病例增加之後，可能數周後死亡數才會增加。

(時報資訊)