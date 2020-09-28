外交部長吳釗燮上午被問到台美外交關係時表示，過去這段時間台美關係進展相當快速，外交部將會在暨有的成果上，對於台美不管是外交或安全層面或者在經濟貿易層面，都會加緊腳步讓台美間的關係更好。

外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前不尋求建立全面外交關係。

吳釗燮上午在立法院被問到台美關係發展時說，有關台灣跟美國的外交關係，相信大家都看到了，過去這段時間我們跟美國的關係進展相當快速，這些都是在外交部同仁及所有國人共同努力下，一步一腳印才能有現在的成果，會在暨有的成果上，不管是外交或安全層面或者在經濟貿易層面，都會加緊腳步讓我們跟台灣間的關係更好。

吳釗燮並說，有關外交層面是國人共同期盼，在過去這段期間國人都能感受到外交部門在努力後的一些成果，不止凸顯在台美的進展上也在台灣跟歐洲間的進展，外交部同仁會持續努力讓國人能感受到在國際社會上所受的支持，不斷的提升。

(中時 )