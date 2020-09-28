自小貨車與重機騎士擦撞，騎士重摔於快速道路上。(翻攝網路／林和生屏東傳真)

萬丹鄉台88快速道路屏東往高雄方向17.2公里處，26日下午3時20分許發生一起交通事故，駕駛自小貨車的蔡姓男子沿台88線快速道路外側車道行駛至肇事地點附近，往右側路肩變換車道欲超車行駛，下一秒即擦撞鄭男騎乘的大型重型機車，所幸送醫後都無生命危險，經酒測值均為0。

警方指出，雙方駕駛均已製作筆錄完畢，初步瞭解雙方車輛均未裝設行車紀錄器。經檢視目擊民眾所提供的行車紀錄器影像，發現自小貨車駕駛人有「惡意逼車行為」及明顯「違規行駛路肩」等行為。

警方依據道路交通管理處罰條例第43條1項3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，將處6000至2萬4000元以下罰鍰並吊扣車牌3個月；且貨車駕駛也觸犯刑法強制罪，將釐清案情、依法究責。

警方也呼籲，駕駛人發生行車糾紛時務必保持冷靜，切勿一時衝動行為導致憾事發生。屏東警分局將利用各勤務機會，加強對民眾交通安全宣導，增進民眾交通安全觀念，並針對危險駕駛違規車輛加強取締。

(中時 )