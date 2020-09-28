今(28日)是一年一度的教師節，不少政治人物都在臉書分享心情，並感謝教師們的辛勞。而前高雄市長韓國瑜今天10時許也現身臉書發聲，「感謝偉大的教育工作者為台灣下一代教育的付出」。韓國瑜的PO文說出對老師們的感謝，再度引起網友關注，更有人說，「你也是所有韓家人的老師」。

韓國瑜在臉書寫下，「教師，多麽神聖又辛苦的工作！讓我們在這個特別的節日裡，祝福所有偉大的教育工作者桃李芬芳，感謝他們為台灣下一代教育的付出，教師節快樂！」而這篇貼文一曝光，短短時間內已經有不少網友湧入留言。

不少網友都紛紛大喊「韓總這張照片很帥」、「韓市長想念您，辛苦了，教師節快樂」、「加油喔，好好休養，等您」、「不論未來你的動向為何？持續支持您的選擇，多休息陪家人，加油！」、「教師節快樂，想念您 ! 看到您發文很開心」、「再期待信號響起，再次感動」；還有網友貼出韓國瑜去年在教師節主持祭孔大典的照片。

另外，其實大家對於韓國瑜未來的動向仍然相當關注，更有消息指出他下個月將現身台南出席大型活動，他日前也在臉書說明自己目前計畫，提到卸下公職生涯後，「計畫晴耕雨讀，之後如果有值得推薦的好書、或是農作物長出了好的成果，我一定會跟大家分享，祝福大家平安健康、一切愉快！」

韓國瑜更強調，「目前我並沒有參加任何大型公開活動的計畫，因此，我不會參加台南的活動。未來如果日後有任何國瑜會出席的公開活動及公開行程，我一定會在臉書上親自向大家報告」。

(中時新聞網)