台北市長柯文哲日前被問及有沒有想過選2024總統大選？他語出驚人表示，「我不是想，是直接準備」，一席話瞬間引發議論。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，今年總統大選後的新聞聲量資料，以2024總統大選為新聞標籤的新聞中，內文所提及的政治人物以柯文哲比例最高，佔了29.40%；其次是韓國瑜，佔了20.33%；第三名是朱立倫，佔了16.40%。

對於選2024總統，柯日前坦言「不是想，是直接準備選2024總統」。然而，柯在電視台專訪則回應，「行就行、不行就不行，若發現有別人更適合，那何必一定要自己當總統？」他說一切順其自然，像他當選台北市長就是個意外，人生活著不用一定要有目的，媒體總說他很有心機，但他其實都沒招，都「直拳攻擊」，就把自己的能力準備好，這是對國家的責任，沒有一定要做，若別人比他更好，那換別人做總統也無所謂。至於誰比柯更好？柯說還有3年半，那麼緊張幹什麼，就「時也、命也、運也，非我之所能也」。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」則發文指出，總統大選260天前才剛選完，如今已有政治人物大張旗鼓提及自己對2024參選的準備。該粉專據260天的新聞聲量資料，以2024總統大選為新聞標籤的新聞中，內文所提及的政治人物以柯文哲比例最高，佔了29.40%；其次是韓國瑜，佔了20.33%；第三名是朱立倫，佔了16.40%。接著依序為江啟臣、鄭文燦、郭台銘、蘇貞昌、林佳龍、賴清德、馬英九、侯友宜。

該粉專認為，2020都還沒結束就在談2024實在誇張至極，「然而，部分政治人物選擇在今年此刻就大張旗鼓表態，也令人百思不得其解」。該粉專提及，目前為止，在2024總統大選相關新聞中，新聞內文所提及的政治人物其聲量與頻率，部分的政治人物其實是被動被提及，或者因為目前身分具備參選資格，不代表他就是未來的參選者。然而，2020都還沒過完，就有政治人物一直在講要選2024，企圖製造「超超前部署」的印象與聲勢，似乎頗有先搶先贏的意味。

(中時新聞網)