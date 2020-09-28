新課綱將中國史改為東亞史，包括史前時代北京人的消失、上古時代夏商周的更替，甚至連中古時代隋唐以前的內容都大幅縮減，三國鼎立、平民皇帝劉邦與一代女皇武則天恐在課本中永遠絕跡，執政黨遭質疑「去中國化」。國民黨立委李德維，特別在今日教師節撰文，詳述教師節由來考證、歷史變遷與文化意義，提醒台灣人「就算學校課本不教，也該有人持續記得！」更感嘆：「若沒有老師們「百年樹人」的貢獻，什麼教育，都是空談！」

李德維在臉書發文，寫道：「中華民國早在大陸時期，1939年就頒布了《教師節紀念暫時辦法》，明訂農曆8月27日為「教師節」，只是當時仍在對日抗戰，這項辦法並未在全國確實推行。1952年政府遷台之後，經過重新考證，又將「孔子誕辰紀念日暨教師節」改為9月28日。」

李德維指出：「但出生於西元前500多年的孔子，生日到底哪一天又如何考證？其實關於孔子的生年與生日，史書記載不同，學界也爭論不休，《春秋》《公羊傳》和《穀梁傳》記載孔子出生於魯襄公二十一年，西元前552年，但西漢司馬遷在寫《史記•孔子世家》時，卻寫孔子出生於魯襄公二十二年，也就是公元前551年。」

李德維補充：「至於生日，《公羊傳》記載孔子出生於十一月的庚子日，《穀梁傳》則記載孔子出生於十月的庚子日。由於《春秋》使用的是「周曆」，比日後通行的「夏曆」提前兩個月，因此孔子應該出生於八或九月。最終政府綜合採用《史記》與《穀梁傳》的記載，推算魯襄公二十二年八月的庚子日，就是西元前551年9月28日。」

最後，李德維坦言：「多寫了這些，是因為就算學校課本不教，也該有人持續記得！平心而論，如今的教師工作，相較於過去，壓力更大，地位卻更低，從失敗教改導致價值混亂，到粗暴年改傷害經濟權益，還有少子化衝擊職業結構。德維明白許多為人師表的好朋友，如今大有不如歸去的感慨，堅守崗位者，也往往燃燒熱情。正因如此，一定要向各位誠懇說聲教師節快樂，我們絕對重視孩子，但若沒有老師們『百年樹人』的貢獻，什麼教育，都是空談！」

(中時新聞網)