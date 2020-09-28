台灣民眾黨指出，今年中央政府總預算案，短絀創數十年來新高，人均負債25.98萬元，希望中央重視財政紀律，並擬定還款計畫。

「你的孩子一出生，就負債25.98萬元！」民眾黨在臉書表示，110年度中央政府總預算案歲入，編列2兆450億元，歲出2兆1615億元，歲入歲出短絀1165億元，若加上特別預算，110年度中央政府財政收支短絀將高達4096億元，這是從99年國際金融海嘯以來，赤字預算最高的一年，赤字占歲出比率高達16.69%。

民眾黨指出，從今、明兩年度的總預算案可以看出，財政狀況正在急遽惡化，而今年實際的經濟、財政情況又比去年「預先估算」的情況更惡劣，因此可以預期，明年總預算執行的結果一定是赤字更高，債務又會更快速累積，而這樣的財政紀律，應高度重視以免債留子孫，財政紀律法第9條也明定，預算案之審議，應注重支出增加、收入減少之原因、替代財源之籌措及債務清償之規劃。

民眾黨團鑑於政府應秉持財政紀律、公開透明原則，要求行政院提供100年至109年各年度歲計賸餘及政府累計賸餘、舉債總額及政府累計舉債賸餘，以及109年起四年之政府還款計畫。

你的孩子一出生，就負債25.98萬元！ 今年的中央政府總預算案短絀創數十年來新高！人均負債25.98萬，我們希望中央重視財政紀律！ 110年度中央政府總預算案歲入編列2兆450億元，歲出2兆1,615億元，歲入歲出短絀1,165億元，... 由台灣民眾黨發佈於 2020年9月26日 星期六

(中時新聞網)