媒體報導，高雄市長韓國瑜遭罷免下台後，擔任高雄市輪船公司董事長的好友黃文財已遞出辭呈，做到9月29日；黃文財否認主動請辭，表示是接到市長室電話，要求他只做到29日，他已寫好辭呈，但還未送出，離職消息就已曝光。

韓國瑜高雄市長任內，任命多年好友、前新新聞總編輯黃文財出任高雄市輪船公司董事長，遭綠營抨擊「空降、酬庸」，罷韓後，因輪船公司董座並非政務官，依法無須與市長同進退，當時代理市長楊明州表示，代理期間維持人事穩定，因此儘管民進黨議員質詢要求撤換，黃文財仍未被要求離職。

然而，媒體今日報導，市府證實黃文財已遞出辭呈，做到29日，高雄市輪船公司預計30日開董事會，改派新任董事、並選出新任董事長。

黃文財表示，市府對外說他是主動辭職，與事實不符，他是25日接獲市長室電話，要求他做到29日，並非他主動請辭，不過「其實早就有心理準備，辦公室私人物品已經裝箱好了」，卸任後他將回台北與妻兒相聚，暫時休息一陣子。

黃文財說，依照規定，他已寫好2份辭呈，辭去董事長及董事，據悉，輪船公司30日將開董事會，將由高市交通局長張淑娟兼任輪船公司董事長。

對此，高雄市政府發出2點聲明，首先，輪船公司是高雄市政府投資100%公營公司，董事會董監事代表，除2位工會代表外，其餘皆由市府指派董監事兼任，因此市府得隨時改派新任董事。

另外，市府強調，交通局基於專業經營、公司治理考量，改派公司董事，於法有據，並無黃文財所謂「市長室打電話」情事。

(中時 )