王品首波「吃王品 領現金 抽股票」振興活動成效驚人，「王品瘋美食APP」會員爆發性成長30萬人，回兌超過15萬張現金兌換券，創造3億營收，王品鐵粉只要在9／30前回兌「王品現金兌換券」，就有機會獲得王品股票一張的等值現金。

延續這波熱度，王品乘勝推「振興五倍送 滿$200送$1000」活動，即日起至11月底止，到王品集團旗下全品牌餐廳用餐，每筆消費金額滿200元，即贈送10張百元面額「王品振興分享券」，將派發至「王品瘋美食APP」。

10月起單筆消費滿500元即可折抵一張，消費滿1000元可折抵兩張，以此類推。只有折抵不夠看，加碼業界最狂「月月抽股票」！將從每月兌換名單中抽出三位幸運兒，頭獎送出王品(2727)股票一張的等值現金(依照抽獎日當天收盤價之現金交付)，另抽出600名粉絲獲得王品集團888元抵用券，連抽三個月將送出近250萬元好禮。

「振興五倍送 滿$200送$1000」活動，可在王品集團旗下共21品牌、274間門店使用，並可一次性全額折抵，絕對是餐飲業受惠人數最多、誠意最足、操作最方便的振興活動！只要活動期間(9／28-11／30)內，於王品集團全品牌餐廳單筆消費滿200元，即贈面額100元「王品振興分享券」10張(每筆消費限登錄一位會員，每位會員限領一次)，將於結帳後5個工作天內，派發至王品瘋美食APP「我的票券」。

10月1日起，單筆消費金額滿500元即可折抵一張「王品振興分享券」，消費滿1,000元可折抵兩張，以此類推，不限折抵張數、可全額折抵。

200元消費門檻超親民、誠意十足，一個人到「石二鍋」用餐就能達標，輕鬆領取1000元王品振興分享券。此外，王品旗下「平價三姊弟」石二鍋、12MINI、薈麵點，也從10月5日起加入「王品瘋美食APP」結帳金額3％累點活動，1點「瘋點數」可折抵1元消費，「振興五倍送 滿$200送$1000」活動期間消費可領取振興分享券折抵，還可累積點數，雙重優惠超佛心！

送禮、自用兩相宜，王品振興分享券也可「分享轉贈」給親朋好友，只要在APP內選取欲贈送的票券，點擊「我要轉贈」並輸入對方電話號碼，系統將會推播訊息給對方，通知收到贈送票券。操作簡單方便，要讓更多消費者「肚皮飽滿、振興有感」。

(中時 )