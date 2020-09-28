台中市長盧秀燕28日表示，全球氣候與能源市長聯盟擅自更改城市名稱所屬國號，現在知錯能改，但已是第二次惡意的更改，下不為例。（盧金足攝）

全球氣候與能源市長聯盟將台灣加入聯盟的台中市等六都列「中國」之下，六都首長發出連署抗議，不惜退出表達抗議，今早外交部證實已更正，對此，台中市長盧秀燕28日表示，「向大家聲明我是中華民國台中市長」，該聯盟擅自更改城市名稱所屬國號，現在知錯能改，但已是第二次惡意的更改，下不為例。

全球氣候與能源市長聯盟將台灣加入聯盟的台中、高雄、台北、新北、台南與桃園等六都列「中國」之下，外交部昨天嚴正抗議，外交部長吳釗燮今日表示，經各方努力，該聯盟已根據原遞交文件更正。

盧秀燕今日在出席活動後受訪表示，向大家聲明她是中華民國台中市長，全球氣候與能源市長聯盟擅自更改台中市的城市名稱所屬國號，我們表示嚴正的抗議。

她特別強調，如果該聯盟不更正，台中市就會率先退出，經過昨天的緊急聯繫後，今天早上外交部有向台中市府表示，該聯盟已更正，全球市長聯盟知錯能改，已經改回來了。

盧秀燕表示，昨天發生的事情已經是全球市長聯盟第二次惡意的更改，下不為例，希望他們不要再發生這種事，「我們六個市長的對這件事情非常的重視，如果他們不善意更改，我們就會退出」。

(中時 )