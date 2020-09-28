參與WHA 吳釗燮：相關部會持續努力 10:562020/09/28 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部長吳釗燮。（資料照,王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣參與WHA議題持續引發關係，外交部長吳釗燮表示，有關今年11月世界衛生大會WHA復會事宜，外交部會和衛福部持續努力，讓參與能受到更多國家的支持。 台美關係升溫，但台灣參與國際組織目前還未出現正向發展，吳釗燮5月被問是否由美方提案讓台灣參與WHA時，吳釗燮說，美方認為不適合。 上午吳釗燮則說，外交部會和衛福部會持續努力，讓參與能受到更多國家的支持，讓國人感受到這件事情是我們國家努力的結果，是外交部門跟衛福部門一起努力的結果，讓台灣在國際社會的貢獻，能夠被看到。 (中時 ) #WHA #外交部 #吳釗燮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 WHA11月復會 我爭取觀察員出席 04:102020/09/28 兩岸要聞 全球市長聯盟6都列China 吳釗燮：會籍改回來了 09:402020/09/28 政治 審慎處理台海灰色衝突 04:102020/09/28 時論廣場 認養家扶兒43年 她讓愛延續 04:102020/09/28 地方新聞 ICS峰會交流 推企業永續發展 04:102020/09/28 投資理財 櫃買推公司治理與企業誠信 04:102020/09/28 證券．權證 操盤心法－觀望氣氛濃厚 大盤區間整理 04:102020/09/28 證券．權證 全球卓越建設獎 10月5日參選說明會 04:102020/09/28 產業．科技 買賣ETN 也能投資ESG企業 04:102020/09/28 證券．權證 組織改革 要讓台經院人人有感 04:102020/09/28 財經要聞 政治熱門新聞 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 台海若開打美國能救嗎？學者爆內幕：解放軍不用登陸台灣 - 政治 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 「韓國瑜只有一條路可走」挺韓人士：這才是韓最佳策略 - 政治 最新政黨支持度民調曝光 這2個黨嚇壞網友 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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