台灣參與WHA議題持續引發關係，外交部長吳釗燮表示，有關今年11月世界衛生大會WHA復會事宜，外交部會和衛福部持續努力，讓參與能受到更多國家的支持。

台美關係升溫，但台灣參與國際組織目前還未出現正向發展，吳釗燮5月被問是否由美方提案讓台灣參與WHA時，吳釗燮說，美方認為不適合。

上午吳釗燮則說，外交部會和衛福部會持續努力，讓參與能受到更多國家的支持，讓國人感受到這件事情是我們國家努力的結果，是外交部門跟衛福部門一起努力的結果，讓台灣在國際社會的貢獻，能夠被看到。

(中時 )