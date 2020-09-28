香港昨日再度出次感染來源不明的新冠肺炎本土確診病例。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日分析指出，社區隱形傳播鏈還未完全中斷，港府現階段不宜放寬防疫措施。

許樹昌今日早上出席節目中時表示，香港相隔約一周後再檢測到一名染病來源不明的本土確診個案，這顯示社區仍然有隱形傳播鏈。他推測患者病徵或許很輕微不過卻具傳播性，港府目前因而不適合於現階段放寬防疫措施，如食肆限制等，或舉辦大型公開活動，但可考慮在限制人數下局部容許恢復宗教活動，不過一定得要求出席者戴口罩。

許樹昌接著提到，昨日新增的來源不明的病例涉及範圍較細，不會引起像是貨櫃碼頭集體的大爆發。他也呼籲市民即使出現輕微病徵，也應盡早求醫及進行病毒檢測。

他還指出，香港民眾如持續戴口罩和注意手部衛生，冬季出現流感高峰期的機會很小，但他呼籲高危險人士應接種流感疫苗。他還提到，香港今年並無出現夏季流感高峰期。

(中時 )