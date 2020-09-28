人民幣中間價28日報價6.8252元，創兩周低。較上日（25日）報價6.8121元下跌131個基點，跌幅0.19％，連跌6日。

截至上午10點18分，人民幣兌美元在岸價報6.8198元，較上日下午4時30分收盤價6.8202元上漲4個基點，漲幅0.01％。離岸價報6.8253元，上揚31個基點，漲幅0.05％。

(工商 )

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