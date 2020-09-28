人民幣中間價創兩周新低 連跌六日 10:582020/09/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價28日報價6.8252元，創兩周低。較上日（25日）報價6.8121元下跌131個基點，跌幅0.19％，連跌6日。 截至上午10點18分，人民幣兌美元在岸價報6.8198元，較上日下午4時30分收盤價6.8202元上漲4個基點，漲幅0.01％。離岸價報6.8253元，上揚31個基點，漲幅0.05％。 (工商 ) #上揚 #基點 #人民幣中間價 #連跌 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸8月經濟數據報喜 深証中小ETF後市可期 04:102020/09/28 投資理財 市場資金需求旺盛 中租前八月獲利 續創新高 04:102020/09/28 金融．稅務 連假來流汗 長春運動中心讓你更健康 04:102020/09/28 生活新聞 大林蒲遷村優化 589億預算不夠 04:102020/09/28 生活新聞 元大權民模擬大賽 戰火再起 04:102020/09/28 證券．權證 源鉑資本創辦人胡一天 數位貨幣助攻 央行職權再擴張 04:102020/09/28 產業特刊 誠品會員日業績亮眼 信義店多品牌營收破百萬 09:502020/09/28 財經 操盤心法－觀望氣氛濃厚 大盤區間整理 04:102020/09/28 證券．權證 ETF系列專題報導ETF監視制度（上）－留意價量變化及風險 04:102020/09/28 投資理財 美股科技股反彈 台股早盤開高走高 09:382020/09/28 財經 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 中芯遇難 晶圓三雄迎急單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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