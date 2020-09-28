大陸股市28日開盤走升。上證指數開盤報3,224點，升5點或0.17％；截至10點10分，報3,226.25點，升6.83點或0.21％。

深成指開盤報12,860點，升45點或0.36％；現報12,816.83點，升2.66點或0.02％。

創業板指數開盤報2,551點，升11點或0.45％；現報2,531點，跌11點，跌幅0.35％。

各類股普遍持穩，煤炭、鋼鐵、化工、有色金屬、電力、房地產、石油、水泥、金融股表現較佳。

(工商 )