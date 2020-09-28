大陸解放軍在台灣西南方海空域頻頻進行軍演，美軍航艦也多次穿越台灣海峽。台海戰雲密布，外界擔心兩岸再這樣下去將會一戰。對此，新黨前黨主席郁慕明表示，兩岸當然應盡一切努力避免戰爭，因為中國人不打中國人，但若「台灣自己不做中國人，反而把台灣賣給外國作反中基地」，那大陸為維護中國主權，消滅外國代理人，身為中華兒女，又如何再去反對？

郁慕明在臉書發文表示，大陸若真啟動武統，必然會區別重要目標和一般人民，同時也會搭配宣傳，警告國際切勿介入中國內政！然後就是向台灣人民喊話：攻擊目標是關鍵人物和指揮所，一般人民統一後基本生活不變。

郁慕明臉書。（摘自郁慕明臉書）

郁慕明更表示，武器方面大陸有高科技的鑽地彈，直接針對像圓山指揮所的堡壘爆破摧毀。還有像電磁脈衝彈及碳纖維導彈，可以破壞特定區域的電子及通聯設備。另外就是透過導彈發射，鎖定特定人物的藏身的官邸、指揮所，以及港口、機場、彈藥庫攻擊，達到點穴、斬首的目的。

郁慕明指出，除此尚可發動長時間軍事演習，就算演習結束後部隊也不撤退，形成實際上對台灣的軍事封鎖，然後等待外國軍隊戰備疲軟的機會，瞬間展開全方面的攻擊行動。以上各種腳本都是武統可能的情境，針對的皆為關鍵人物及軍事要地。

郁慕明呼籲，兩岸當然應盡一切努力避免戰爭，大陸領導人也說了「中國人不打中國人」。但若是台灣自己不做中國人，反而把台灣賣給外國作反中基地，那兩岸就從內戰進一步變成反分裂之戰！大陸為維護中國主權，消滅外國代理人，身為中華兒女，又如何再去反對？

(中時新聞網)