台灣證交所24日針對近日台灣DR股(存託憑證)溢價幅度過大情況，針對11檔DR股做出處置，導致上周五DR股開盤普遍重挫逼近跌停，但DR股之亂似乎還沒結束，周一(28日)開盤除最受外界矚目的美德醫療-DR開盤衝上漲停板之外，以及康師傅-DR平盤震盪，剩下DR股全盤皆墨。

美德醫療-DR股價開盤飆至漲停價57元，但隨後賣壓湧現，截至台北時間28日上午10點20分，股價漲勢收斂至上漲4.05%、暫報54元，但從今年6月底以來的漲勢仍高達440%。除康師傅-DR目前重挫2.42%之外，其餘DR股大多被打入跌停。

證交所早在23日就警示，TDR與海外原股價格溢價幅度過高，落在1~5倍之間，有的更超過35倍，甚至在台股面臨大幅修正之際，這些DR股仍不顧大環境走勢繼續飆漲，終於逼得證交所在24日出手。

證交所表示，對泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、泰聚亨-DR及晨訊科-DR等6檔，採行連續十個營業日處置措施，約每60分鐘撮合一次，以及信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數1成等。

TDR溢價偏高者，證交所決議，對美德醫療-DR、神州-DR、同方友友-DR、巨騰-DR及精熙-DR等5檔，也是採連續十個營業日列處置措施，每20分鐘撮合一次，融資自備款或融券保證金信用交易也是降低融資比率為0及提高融券保證金成數1成。

(中時新聞網)