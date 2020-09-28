農委會日前拿紓困預算776萬經費辦炒飯大賽引發爭議，立院財政委員會今日聯席審查紓困預算案，農委會主委陳吉仲又以赴中南部處理產業問題為由請假，引發國民黨立委不滿。經在場立委協商後，財委會主席吳秉叡宣布，陳吉仲得在下午2點30分前回來開會。

國民黨立委曾銘宗質問，農委會編了191億，為什麼可以請假不來？吳秉叡表示，陳吉仲以赴中南部處理產業問題為由請假，也以主席權力准假。國民黨立委費鴻泰說，如果這個理由說得過去，那不就每個官員都能准假？

國民黨立委賴士葆表示，尊重主席准假，但也要維護立委質詢權益。如果陳吉仲今天不來，那禮拜三要不要到？一般來說，預算案幾乎所有首長都會來，更何況農委會拿了2100億紓困中近10％的預算，怎麼能不來？

國民黨立委陳玉珍指出，農委會拿了1百多億預算，結果說明書只有2頁半。今天各部會聯席審查紓困預算，其他部長請假是因為到其他委員會備詢，還情有可原，但陳吉仲跑去中南部不知道幹嘛，還連請2天，是否都沒在尊重國會？

國民黨立委吳怡玎說，陳吉仲今天到底去哪裡？做了什麼？國會現在連質詢陳吉仲的機會都沒有。如果執政黨只讓在野黨立委看預算說明就要審查，那大家每天來開會幹嘛？乾脆在家寫E-Mail就好。

在藍委連番砲轟後，吳秉叡宣布休息協商，結束後宣布，陳吉仲今日下午及週三都得參加預算會議。

(中時 )