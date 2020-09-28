立院開議後，瘦肉精美豬再度成為藍委主打的議題，衛福部長陳時中今天在立法院衛環委員會進行業務報告，國民黨立委蔣萬安提出證據，表示2016年民進黨政府剛上台時，仍反對開放美豬進口，究竟為何四年過後態度大轉變？此外蔣萬安也質疑國內未進行萊克多巴胺的致癌風險評估就貿然開放，且豬肝的殘留量也未調降，根本是罔顧國民健康。

蔣萬安指出，衛福部委託成大進行的萊克多巴胺風險評估報告研究，也是根據CODEX所訂出的各部位安全攝食量來進行，但是2012年CODEX所提出的研究，當中卻是僅有6名健康成人男性是研究對象，其中一位還未完成，因此有效樣本根本只有五人，且缺乏婦女、年長者、小孩的研究報告，因此受到歐盟質疑。

但陳時中回應，科學研究有其侷限性，不可能當初研究就一定要找孕婦來進行，因此還是相信CODEX所提出的報告。

蔣萬安繼續質疑，衛福部在九月四日曾召開專家會議，當時這份成大報告中就建議，孕婦應減少豬肉內臟的攝食量，但最後僅將豬腎萊克多巴胺殘留量從0,09ppm降至0.04，豬肝則未變，根本是違背專家建議。

陳時中則強調，未調降豬肝萊克多巴胺殘留量，是因已調降豬腎的攝取量，經計算後發現可將ADI從89降至60，「攝取量要看整體，而不是個別，這樣會比較清楚。」

蔣萬安要求，衛福部應公布九月四日這場專家會議的會議紀錄，以受外界公評，另外也要比照基改食品，在外包裝就標示豬肉含有萊克多巴胺供民眾選擇。

但陳時中仍強調，標示部分要考慮可行性與有效性，會鼓勵業者標示，至於公布專家會議紀錄則可以考慮，但要先將發言專家的名字打上馬賽克才能提供。

(中時 )