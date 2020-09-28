1.台積電(2330)：25日外資回頭買超、加上ADR漲0.64%，盤初開高漲至429元，5日線在望。

2.華邦電(2344)：攜手耐能智慧合攻邊緣運算AI應用，今早不理外資持續賣超，股價攻上漲停，站上5日線。

3.聯電(2303)：傳美將制裁中芯，轉單效益可期，激勵早盤股價強漲逾8%。

4.南亞科(2408)：投信持續買超，今早隨大盤彈升逾5.5%，5日線、月線一次拿回。

5.世界(5347)：中芯轉單傳聞+外資上周五轉買超、投信續買超，激勵早盤觸及漲停，收復短均。

6.南電(8046)：高階運算晶片與高速記憶體需求續旺，上周五外資轉買超1778張，推升早盤股價開高走高逾5%，收復季線。

7.欣興(3037)：H2營運有望逐季走高，上周五外資、投信聯手轉買超，激勵股價漲近5%，收復5日線、挑戰月線。

8.國揚(2505)：股本瘦身，外資連日擴大買超，今早股價強彈逾4.5%。

9.淳安(6283)：車載鏡頭亮燈，明年營運看俏，今日不理外資上周五大舉賣超，股價強彈上漲停。

10.系微(6231)：UEFI韌體產品打入英特爾，早盤漲逾3%。

11.鴻海(2317)：4大主軸支撐，H2成長動能優，早盤漲逾3%。

12.大亞(1609)：三大法人25日大舉回補，早盤漲逾6%。

13.宏碁(2353)：可翻轉Chromebook新品問市，早盤放量漲逾5%，收復5日線。

14.技嘉(2376)：CPU供貨足，H2出貨衝，早盤漲逾4%。

15.美時(1795)：血癌藥獲美FDA「暫定審查核可」，早盤漲逾6%。

16.亞諾法(4133)：新冠疫苗開發初步試驗效果正向，早盤挾量漲逾2%，收復5日線。

17.中化生(1762)：客戶追單猛，Q4看俏，早盤漲逾2%。

18.寶齡富錦(1760)：與台康生、安(月太)共同開發的新冠抗原快篩試劑，獲印度銷售許可。早盤觸及漲停。

19.新興(2605)：BDI續漲近4%，外資轉買超，早盤上漲逾8%。

20.裕民(2606)：散裝族群Q4業績估添色，股價上揚逾6%，重返月線。

21.中航(2612)：下季有一～二艘船換約，獲利將可增加，並看好運價續漲，晨盤強漲逾5%。

22.炎洲(4306)：行情報價續旺，業績有戲，外資止步連4賣超，早盤力漲近4%。

23.旺宏(2337)：中芯若遭封殺NOR Flash恐缺貨，買方積極，股價高漲逾7%。

24.矽統(2363)：IC設計全體總動員，加上防疫用品題材，晨盤翻紅衝上漲停價。

25.新世紀(3383)：遭列注意股，8月每股虧損0.26元，早盤應聲下跌逾5.5%。

26.亞光(3019)：Q3營收挑戰二位數成長，瞄準器及車載鏡頭助攻，營運拚成長至明年，股價走揚逾3.5%。

27.創意(3443)：H2營運轉旺，成長趨勢明確，法人喊買，晨盤上漲逾2%。

(時報資訊)