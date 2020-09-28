台灣高鐵（2633）指出，為使旅客安排行程更加便利，預計自2021年1月4日（一）起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）車票，即1月4日（一）可預訂至2月1日（一）乘車票。台灣高鐵表示，調整後將更方便旅客依照乘車日推算開放訂票日，例如預定出發日若為某周三，則只要往前推算四個星期前的周三即為開放訂票日，高鐵企業網站今日已公告2021年疏運期間及開放預售日程表。

台灣高鐵表示，明年1月4日起，對號座車票除疏運期間或另有公告外，訂位時程調整為開放預訂29天內車票；非疏運期間車票，搭乘日與開放訂位日星期別對齊，每天逐日開放訂位外，每逢周末（周五至周日）車票，可於四周前的周五一次預訂，意即周末往返行程可同時訂位（例如：2021年1月8日周五可開放預訂2月5日周五、2月6日周六及2月7日周日的車票），讓旅客更方便依自身需求規劃行程。

同時，為使高鐵票務服務更貼近旅客的使用需求，除原本即已於企業網站提供之T Express手機票證、回數/定期票、電子票證之交易/搭乘紀錄查詢功能外，即日起另新增「磁票及便利商店紙票交易資訊查詢系統」，有開立購票證明需求旅客，可自行至企業網站查詢列印交易紀錄，高鐵各車站自2020年10月15日起不另開立購票證明。

(時報資訊)