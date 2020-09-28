旭然(4556)10月底防塵口罩產品將正式上市銷售，第二階段將會生產醫療級口罩，未來將穩步擴增產線提升口罩產能，今日股價開高後，一度衝至36.5元，漲幅在2.5%左右。

旭然董事長何兆全說，口罩產品中熔噴布材料與旗下Filtrafine品牌熔噴式濾心產品所使用的聚丙烯(PP)原料相同，集團預計第四季完成建置PP熔噴布生產，除可導入自有濾心產品原料供應，再加上，投入口罩生產也可提升PP熔噴布產品附加價值，將對營運有正面助益。

全球疫情持續蔓延，防疫物資市場需求殷切，旭然第3季已投入2800萬元於雲科二廠購置一條口罩設備，每月最大產能可生產60~80萬片口罩，目前已在雲科二廠進行口罩產品試量產階段，同步陸續向紡織產業綜合研究所、衛福部申請認證，最快預計10月底將可正式上市銷售防塵口罩產品。

旭然第一階段進行阻隔一般粒狀粉塵用的防塵口罩產品試量產，其防塵口罩產品不僅防護效率可達95％以上水準，目前已進行紡研所防護口罩認證申請，有望最快於10月取得認證後並上市銷售，此外，旭然亦規劃於雲科二廠建置無塵室著手準備第二階段醫療級口罩生產及衛福部認證申請，未來將穩步擴增產線提升口罩產能，以提升防疫能量。

(時報資訊)