再過2天就即將進入9月尾聲，邁入10月！星座專家《星座小桔子》就分析生肖屬羊、虎、牛、雞的人從9月30日開始將迎來財源滾滾、新台幣不斷湧入的好運氣，其中生肖屬牛的更是好運爆棚，獎金拿到手軟、工資翻倍。

●羊

生肖屬羊的女生個性溫馴、懂得待人處事，婚後是個難能可貴的好妻子、好母親，人人誇讚，不僅能夠幫夫益子，且丈夫在她們的指點下，事業更是風生水起。

●虎

生肖屬虎的女生有吉星坐鎮，是萬里挑一的旺夫命，一出生就能為爸媽帶來巨大財富、長大後不管嫁給誰，丈夫都能快速找到賺錢訣竅、日進斗金，全家人天天數錢。

●牛

屬牛的人聰明伶俐，在職場上總能遇到貴人指點，近期好運爆棚，財運大旺，既能在工作上取得好成績，還能工資翻倍、獎金拿到手軟。

●雞

屬雞的人個性堅強，為人處事穩重、靠譜，值得信賴，也時常幫助他人，人緣好，近期將遇上貴人幫助，事業發展順利，有機會改變現狀，過著生活無憂無慮的日子。

(中時新聞網)