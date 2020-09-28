《遠見》雜誌今公布2020年縣市總體競爭力評比，新北市上升1名到第3名，在公安方面去年墊底，今年上升到第13名，進步幅度最大，新北市長侯友宜今（28）日表示，所有的評比及民調我們都虛心接受，如果做得好還要更好，如果做得差一點，我們希望能夠更加努力，不管在教育、文化、公共安全、治安等面向，都會盡心盡力做好自己應盡的責任。

(中時 )