雜誌公布縣市總體競爭力 侯友宜：虛心接受 11:102020/09/28 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今至大觀書院主持祭孔大典。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《遠見》雜誌今公布2020年縣市總體競爭力評比，新北市上升1名到第3名，在公安方面去年墊底，今年上升到第13名，進步幅度最大，新北市長侯友宜今（28）日表示，所有的評比及民調我們都虛心接受，如果做得好還要更好，如果做得差一點，我們希望能夠更加努力，不管在教育、文化、公共安全、治安等面向，都會盡心盡力做好自己應盡的責任。 (中時 ) #遠見 #總體競爭力 #新北市 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業者呼籲：關閉3G網路要有配套 04:102020/09/28 產業．科技 全球市長聯盟將台灣城市標為中國 侯友宜：不希望「被屬於錯的地方」 17:042020/09/27 政治 「韓國瑜只有一條路可走」挺韓人士：這才是韓最佳策略 10:572020/09/27 政治 竹科攜宜蘭縣府合辦投資宜科招商會 04:102020/09/28 專題周報 變相減薪 教團酸民進黨不意外 04:102020/09/27 政治要聞 教師節前夕開唱！鄭宜農化身台語教師 16:102020/09/27 娛樂 TDR溢價大風險仍在 投資宜慎 04:102020/09/28 投資理財 新北首座 板樹身障體適能中心啟用 04:102020/09/28 地方新聞 淡水環境藝術節 千人踩街 04:102020/09/28 地方新聞 同個筍園 新北三峽再增1例登革熱確診 發燒3天誤診是「小感冒」 19:242020/09/27 生活 政治熱門新聞 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 台海若開打美國能救嗎？學者爆內幕：解放軍不用登陸台灣 - 政治 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 「韓國瑜只有一條路可走」挺韓人士：這才是韓最佳策略 - 政治 最新政黨支持度民調曝光 這2個黨嚇壞網友 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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