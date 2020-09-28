今年大聯盟表現最搶眼的投手首推印地安人隊王牌比柏，他將在台灣時間30日上午7點於主場先發，迎戰大聯盟身價最高的投手洋基隊王牌寇爾。兩隊雖僅排在美聯第4、第5種子，卻是外卡戰首日最受矚目的一場對決。

比柏本季戰績8勝1敗、自責分率1.63，送出122次三振，勝投與小熊隊日籍投手達比修有並列第一，自責分率、三振數則都單獨領先，成為大聯近14年來首位投手「三冠王」，印地安人隊史第1人，拿下美聯賽揚獎幾乎毫無疑問。

2006年雙城隊的左投桑塔納曾以19勝6敗、自責分率2.77、245K拿下大聯盟「三冠王」，並勇奪賽揚獎；美國聯盟方面，費勒曾於1940年獲得三冠王榮銜。

比柏今年還創下一個大聯盟紀錄，就是最快達成100K，他只用62.1局，史上最快。而在他開季的12次先發每場至少送出8K，僅次於藍迪強森的連15場（2000年），在面對的打者中有41.1％被他三振，也是今年所有投手中最高。

至於洋基隊投手寇爾去年球季結束後簽下9年3.24億美元的天價合約，平均年薪3600萬美元，成為史上身價最高的投手。雖然受到球季縮水的影響，薪資大打折扣。但仍投出7勝3敗、自責分率2.84的成績，並達成生涯百勝的里程碑，與比柏同場較勁必然是一場難得的精采對決。

(中時 )