Andre Iguodala this season:



- Rested pretty much the whole regular season

- Promoted his book

- Got traded to a contender

- Signed a $30M extension

- Advances to his 6th straight Finals pic.twitter.com/NEGrZjgwJZ — StatMuse (@statmuse) September 28, 2020

隨著熱火前鋒伊戈達拉28日全場5投5中，含三分球4投全進，替補貢獻15分，協助熱火挺進今年NBA總冠軍賽，《StatMuse》也列出他在本季的5大成就，其中最神奇的還是他連6年闖進總冠軍賽，畢竟他本季差點淪落到沒球可打的窘境。

《StatMuse》列出伊戈達拉第1個成就是整個例行賽幾乎都在休息，因為他在去年夏天慘遭勇士無情交易到灰熊，隨即宣告不幫灰熊打球，直到今年2月才靠交易跳槽熱火，更馬上跟熱火完成2年3000萬美元續約，卻只打了21場例行賽。

伊戈達拉本季第2到第4個成就分別是替他自己的書促銷、被交易到爭冠強隊與3000萬美元續約，因為他在去年6月出版自己的傳記書「第六人：傳記」，如今隨著他又幫助熱火闖進闊別6年的總冠軍賽，絕對可以幫忙增加這本書的銷量。

至於伊戈達拉本季第5個成就，是個人連6年闖進總冠軍賽，他在前5年效力勇士期間，年年幫助勇士闖進總冠軍賽，更拿下3次總冠軍，其中2014-15年球季總冠軍賽，他更爆冷擊敗眾多明星隊友獲選總冠軍賽MVP，只能說他的運勢有夠強！

(中時 )