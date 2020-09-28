台灣民意公司提供

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台灣民意基金會今天公布民調，有5成5的人贊同蔡英文總統處理國家大事方式，3成2不贊同，與上個月相比，贊同的人驟降10.7個百分點，不贊同者遽升10.2個百分點，一來一往較上個月顯著下滑20.9個百分點，基金會董事長游盈隆表示，開放美豬牛重挫蔡英文聲望，「有如砲彈打穿了她原本有神功護體的防護罩」。

台灣民意基金會今天上午在台大校友會館召開全國性民調發表會。由基金會董事長游盈隆主持，並邀請丁庭宇、蘇煥智、黃柏彰等三位知名學者專家與談。

對於蔡英文處理國家大事的方式，民調顯示，有18.4％非常贊同，36.7％還算贊同，20.2％不太贊同，12.1％一點也不贊同，12.5％沒意見、不知道或拒答。贊同比不贊同的人多23 個百分點。

游盈隆表示，上任四個月的蔡英文總統，國家領導的方式續獲明顯過半數台灣人民的肯定與支持，總統蜜月期現象仍持續中。但和上個月相比，可以發現，贊同蔡總統處理國家大事方式的人驟降10.7個百分點，不贊同的人遽升 10.2個百分點，這一來一往，使得蔡總統整體聲望被嚴重壓縮。

上個月原本贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多43.7個百分點，他說，如今只剩下約23個百分點，顯著下滑20.9個百分點，「這是總統聲望不尋常的重挫」。

游盈隆表示，回顧過去一個月，台灣內外都有大事發生，其中捷克參議院議長韋特齊率團訪台、美國國務院次卿克拉奇訪台，可以說是台灣在國際外交上的重大突破，對蔡英文總統聲望的提昇自然有重大促進作用。

但為何蔡英文總統聲望反而重挫？他認為，最可能的原因就是蔡總統宣布自明年元旦起開放美國萊豬肉及30月齡以上美牛進口，後續政策溝通和社會說服不良及不足所致。有如一顆砲彈打穿了她原本有神功護體的防護罩，後續發展值得高度關注。

對行政院長蘇貞昌施政表現，則有18.6％非常滿意，38.7％還算滿意，18.7％不太滿意，14.5％一點也不滿意，9.5％沒意見、不知道、拒答者。換句話說，有5成7的人基本上滿意蘇貞昌院長上任後的整體施政表現，3成3不滿意，滿意的人比不滿意的人多24個百分點。

游盈隆表示，值得注意的是，蘇貞昌在中性選民及國民黨認同者所獲的肯定超過蔡英文總統，而在民進黨認同者方面所獲的肯定則略遜於蔡英文。整體看來，台灣人對蘇貞昌施政表現的滿意度一路上揚，目前是相對最高的時候。

(中時 )