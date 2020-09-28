中秋四天連假本周登場，有鑑於端午連假國5狂塞32小時，外界也擔心今年會是「最塞的中秋節」；交通部長林佳龍今日表示，做最壞的打算，做最好的努力，只要國人能多利用交通部提供的路況資訊，採取分流措施，也期待懇求國人協助交通部所屬單位，一起改善中秋連假可能面對的交通壅塞。

林佳龍說，國5在蘇花改通車後，車流量平日就增加2成，在中秋連假預期會增加到平常的1.6倍，所以替代道路、時間跟交通載具分流都特別重要，在台灣西部方面，因台61線全線通車，建議國人多利用，來分擔國1、3南北向的國道疏運壓力。

至於外界質疑，在地有腳，恐有班次不夠、租車輛不夠等問題。林佳龍說，都有跟租賃業者協調，業者會徵調相關車輛，鼓勵大家提早預約，因連假時租車率確實比較高，除了租賃業者外，公共運輸包括市區公車、台灣好行、台灣觀巴及其他旅館飯店、遊樂區的巡迴車輛也都提供使用。

立委洪孟楷在質詢時問林佳龍，能否保證這次國5不會再連塞32小時？林佳龍說，有信心、也會全力以赴，交通部非常戒慎恐懼，會努力縮短塞車時間。

立委魯明哲形容，就像水溝遇到大雨有一定的容量，國道也不可能完全不塞車，但要求交通部要做到退水要快，也就是車流退要快。

(中時 )